El Festival de la Infància empieza este sábado a las 10 en Fira de Barcelona Montjuïc

Edición del año pasado - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Infància empieza este sábado a las 10 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, donde habrá durante 5 días más de 60 actividades lúdicas, deportivas, creativas y culturales para familias con niños de 0 a 12 años.

Se inaugura este sábado a mediodía y estará abierto hasta el miércoles 31 en el Palau 2 (con 20.000 m2) y en la plaza Univers del recinto, informa la Fira en un comunicado.

El público podrá entrar en dos turnos horarios: mañana (de 10 a 15) o tarde (de 17 a 21), aunque el último día sólo estará abierto por la mañana.

DOS ZONAS POR EDADES

Volverá a haber 2 zonas, por franjas de edad: el Espai Mini, de 0-4 años, y el Espai Aventurer, para niños de hasta 12.

Este año hay circuitos de aventura, talleres de cocina, inflables gigantes, partidos de fútbol 3X3, minigolf, videojuegos, espectáculos de música y magia, talleres de ciencia, pintura y manualidades, una escuela de circo, y actividades de escape room, entre otras.

Un año más estarán los tradicionales estands de la Guardia Urbana y de los Bomberos, y se volverán a celebrar anticipadamente las campanadas de Año Nuevo: el mismo miércoles 31, pero a las 12.

El festival está organizado por la Fira con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y está producido por Evident Events.