Gastronomic Forum Barcelona exhibirá nuevas tendencias en hostelería, comercio y foodservice

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomic Forum Barcelona exhibirá las nuevas tendencias en la hostelería, el comercio especializado y el foodservice, con productos innovadores como la pintura de gamba, hojas de alcaparra y turrones de algarroba, y abordará desafíos de futuro.

Se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una edición que reunirá a todos los chefs con 3 estrellas Michelin de Catalunya y a 419 empresas vinculadas a la restauración, combinando la presencia de pequeños productores con medianas y grandes compañías.

La firma Caviaroli, de Esparreguera (Barcelona), lanzará su nueva pintura de gamba, una emulsión gourmet elaborada exclusivamente con gamba roja del Mediterráneo que "permite decorar, aliñar y potenciar el sabor de los platos con un acabado visual que imita una pincelada artística".

Por su parte, Ad Olivetum presenta las hojas de alcaparra 100% naturales, que se distinguen "por su textura crujiente, su sabor ligeramente salino y su sutil acidez", que las convierten en una alternativa a los condimentos clásicos.

La firma Menjamiques, ubicada en Bràfim (Tarragona) y una de las pocas que trabaja con la algarroba como base de todos sus productos, entre los que hay cremas, licores, vinagres y alioli, presentará una gama de turrones de algarroba ecológicos, con sal, romero y cítricos.

Entre los productos que participarán en esta edición, también se encuentra una burrata italiana fabricada en Catalunya, una kombucha con selenio orgánico, unas croquetas sin gluten ni huevo y un vino en tinajas romanas.