Hoffman (GSMA) vincula el futuro del MWC con Barcelona: "Si algo funciona, no lo toques"

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, ha explicado que el contrato entre la patronal organizadora del Mobile World Congress (MWC) y Barcelona tiene un término fijo hasta 2030 y que después se prorrogará anualmente si ambas partes así lo desean, aunque ha dejado entrever su voluntad de quedarse: "Si algo funciona, no lo toques".

Así lo expresa en una entrevista a Europa Press, a poco más de un mes para la 20 edición del MWC en Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con un impacto económico récord estimado en 585 millones de euros (+4,3%) y una asistencia superior a los 100.000 visitantes.

"Mientras haya una relación mutuamente beneficiosa, me temo que estáis atrapados con nosotros", ha bromeado Hoffman, quien subraya que el vínculo con la ciudad ha pasado "de ser un alquiler de recintos a una alianza estratégica" que genera actividad durante todo el año a través del Mobile World Capital (MWCapital).

LEGADO EN BARCELONA

A falta de disponer de la cifra oficial una vez finalice el evento, la estimación preliminar del impacto económico ronda los 585 millones de euros, lo que elevaría a 7.500 millones el total en los 20 años que llevan en Barcelona.

"Estamos muy orgullosos de ello. Somos conscientes de que nos apoderamos de la ciudad para hacer lo nuestro, pero también intentamos ser un buen huésped y corresponderla. Esa es parte del legado que dejamos", ha asegurado.

Parte de ese retorno a la ciudad son los empleos temporales que cada año genera el evento y que en esta edición se estiman en unos 15.000 entre azafatos, personal de construcción y seguridad, entre otras posiciones, cuya cifra total en las dos décadas que lleva en Barcelona ascendería a unos 110.000.

DONACIONES Y EDUCACIÓN

La celebración de un evento de las dimensiones del MWC genera un elevado excedente de productos al finalizar cada edición, muchos de los cuales son donados por la organización en el marco de la 'Donation Room' para ser utilizados para causas sociales y culturales de Barcelona.

"El año pasado gestionamos 26 toneladas de material físico, desde dispositivos electrónicos hasta materiales de construcción", ha recordado el ceo de la patronal de la industria del móvil.

Hoffman también ha puesto énfasis en el programa 'mSchools', desarrollado junto al MWCapital, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, con la que favorece el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes y que ha alcanzado ya el medio millón de alumnos en casi 3.000 centros educativos desde que se celebra.

NOVEDADES

Esta edición contará con novedades como el 'Airport of the Future', una propuesta ubicada fuera del recinto sobre aviación; el 'CircuitX', que mostrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas; y 'Nuevas Fronteras', una zona en el Hall 6 dedicada al espacio.

Sobre el 'Airport of the Future', ha apuntado que la idea surgió al darse cuenta de que los aeropuertos "dependen muchísimo de la conectividad", desde las comunicaciones de voz hasta las digitales y las de aviónica, y que estos necesitaban evolucionar, a su juicio.

Hoffman ha hecho hincapié en que una apuesta como el 'CircuitX' permitirá aprovechar el circuito de Fórmula 1 y la telemática para experimentar con los vehículos eléctricos y la conectividad, y ha abierto la puerta a "batir algún récord mundial".

Por último, ha puesto en valor poder ofrecer una iniciativa dedicada al espacio y a la computación cuántica con 'Nuevas Fronteras', en el que "hay un gran enfoque en el uso de la órbita terrestre baja (LEO) para aumentar los satélites terrestres móviles tradicionales (NTN)".

HALL ZERO

Hoffman ha adelantado que el nuevo Hall Zero de Fira de Barcelona, actualmente en construcción y cuyo estreno ha sido retrasado hasta 2028, será una pieza clave para el crecimiento del evento, especialmente para la ampliación del espacio expositivo, de las salas de reuniones y para el traslado del Programa Ministerial.

"Pude hacer un recorrido por él a principios de esta semana y me muero de ganas de entrar. Será magnífico. Es enorme, tiene varios niveles y un diseño muy escultural", ha sostenido.