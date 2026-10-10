Más de 16.000 visitantes en el I SAGA Barcelona Game Fest un día antes de la clausura

Entrada al salón - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.000 profesionales y aficionados al videojuego han pasado por el I SAGA Barcelona Game Fest entre este viernes y sábado, y un día antes de acabar en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

El viernes estaba pensado especialmente para profesionales del sector y también estudiantes, con la participación de más de 2.000 alumnos y docentes, informa en un comunicado.

Este sábado ha sido un día para el público general y familiar, y con torneos, competiciones y una programación cultural, divulgativa y lúdica.

Tanto este sábado como el domingo se abre al público con 500 puntos de juego, con 150 máquinas recreativas clásicas, 200 videojuegos independientes y un espacio oficial de Nintendo.

Este domingo acabará el salón con diferentes finales de las competiciones y con la participación del equipo del Barça de deportes electrónicos, el Barça eSports.

La portavoz, Tina Font, ha DICHO que el salón se está convirtiendo en el punto de encuentro del sector de los videojuegos y del público general y ha explicado dónde ve el éxito de la feria: "Una idea se convierte en contrato, un estudio encuentra financiación y una familia compra aquella consola que hace tanto de tiempo que buscaba".