El Puerto de Barcelona presentará respuestas a retos del sector portuario en el MWC

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona, a través de la Fundació BCN Port Innovation y BlueTechPort, presentará, junto a Safetytech Accelerator, un programa de innovación abierta para dar respuesta a retos del sector portuario internacional en el Mobile World Congress (MWC) 2026, informa en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra entre el 2 y el 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y el programa busca ofrecer respuestas en ámbitos como datos seguros, economía circular y la integración de la naturaleza en los puertos.

La iniciativa quiere sumar las capacidades y los conocimientos de las instituciones implicadas para optimizar el proceso de definición de retos, la identificación y la evaluación de soluciones tecnológicas, así como el análisis de viabilidad y diseño de pilotos.

En el ámbito de datos seguros, se centrará en impulsar la digitalización, la estandarización y la descarbonización del transporte marítimo.

El de economía circular tiene el objetivo de recoger y transformar residuos plásticos, y el de integración de la naturaleza responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo portuario que contribuya a la regeneración ambiental.