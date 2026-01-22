El Talent Arena 2026 ofrecerá un nuevo espacio de conocimiento para el talento profesional - TALENT ARENA

El Talent Arena, el evento europeo sobre talento digital organizado por Mobile World Capital Barcelona y complementario al Mobile World Congress (MWC), ha anunciado para su edición de 2026 el lanzamiento de XPRO, una nueva zona dirigida a desarrolladores y profesionales tecnológicos en activo.

En un comunicado este jueves, la organización ha explicado que se trata de una apuesta para profesionales del sector que buscan "conocimiento técnico especializado, 'networking' estratégico y experiencias de alto valor añadido".

El nuevo espacio combinará conferencias técnicas "de alto nivel", 'workshops' prácticos encabezados por compañías líderes, 'meet-ups' exclusivos y zonas de 'networking', con la participación de empresas tecnológicas como Google, GitHub, Microsoft, Amazon Web Services, Atlassian, Figma, Scopely / Playgami o Spotify.

Asimismo, destaca la presencia de expertos como Bianca Cefalo (Space DOTS), Konrad Yang (TSMC), Pablo Jarillo-Herrero (MIT) o Cristian Canton (BSC), que tratarán ámbitos clave como 'space tech', semiconductores, supercomputación y computación cuántica.

El director de Talento Digital de MWCapital, Jordi Arrufí, ha destacado que con XPRO el evento "da un paso más, pasando de la inspiración a la especialización, para llegar a perfiles técnicos que buscan casos de uso reales explicados por los profesionales de las principales empresas tecnológicas".

XPRO ofrecerá un programa exclusivo con más de 72 conferencias, 15 'workshops' y hackathones, centrados en casos reales, innovación aplicada y las tendencias que están marcando el futuro del sector digital.