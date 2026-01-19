El 112 recibe 750 llamadas por el temporal de lluvia, nieve y mala mar que afecta a Catalunya

Varias personas caminan con paraguas en Badalona (Barcelona) en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido 750 llamadas este lunes relacionadas con el temporal de lluvia, nieve y mala mar que afecta a Catalunya, el 47% en la demarcación de Barcelona, siendo la comarca desde donde más llamadas se han realizado la del Vallès Occidental (Barcelona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Los Bombers de la Generalitat, que han reforzado su dispositivo habitual, han atendido 15 avisos entre las 6 y las 11.30 horas de este lunes, de los cuales 6 se han registrado en la Región de Emergencias de Girona y 8 en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, aunque en ninguno de los servicios se han producido daños personales.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que actualmente hay tres vías afectadas por la nieve: la BV-4024, en Coll de Pal (Barcelona), que está cerrada; la N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya (Girona), donde la circulación está restringida para vehículos pesados, y la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) y Toses (Girona).

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido 32 alertas que corresponden a 26 incidentes, con un total de 28 personas afectadas en Catalunya y, del total, ha atendido y trasladado a 9, de ellas 8 en estado menos grave y una en estado leve.

Del total de personas afectadas, 19 personas han resultado heridas por episodios relacionados con el Inuncat --13 de las cuales por accidentes--, y 9 han sido trasladadas a diversos centros sanitarios; por el Neucat el SEM ha atendido a 9 personas --7 por accidentes--, en su mayoría en l'Alt Pirineu y Aran (Lleida), sin que fuese necesario su traslado.

OLAS SUPERIORES A 4 METROS

Protecció Civil mantiene en alerta el plan Neucat por la previsión de nevadas intensas en diversos puntos del territorio, especialmente en el Pirineo Oriental, y el Inuncat por lluvias intensas en el sector noreste de Catalunya, así como por el fuerte oleaje que afectará a la mayor parte del litoral, especialmente Alt Empordà, Baix Empordà y Selva, en Girona; Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, en Barcelona, y Montsià y Baix Ebre, en Tarragona.

Este lunes se podrían registrar olas superiores a los 4 metros en l'Empordà (Girona) y progresivamente irán afectando a toda la costa catalana, de forma que a partir de la noche y durante el martes se espera que el temporal marítimo se intensifique, afectando plenamente a todo el litoral catalán.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertado de que también se pueden producir chubascos intensos, sobre todo en el noreste del país, y que podrían caer más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas en el Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès y Pla de l'Estany (Girona).

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informado de que se está haciendo seguimiento de los caudales de las cuencas internas y haciendo maniobras de desembalse preventivas en los ríos Llobregat, Ter y Muga.