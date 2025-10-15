15 detenidos por desórdenes públicos en la manifestación por Palestina en Barcelona

Antidisturbios detienen a manifestantes durante los disturbios en una marcha unitaria de entidades propalestinas, organizada por Prou complicitat amb Israel, en favor de Palestina. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 15 personas por desórdenes públicos en la manifestación por Palestina de este miércoles por la tarde en Barcelona.

Los Mossos informan en un comunicado que se han producido daños en diversos establecimientos por lanzamiento de piedras y objetos contundentes y que se han quemado diversos contenedores.

A su llegada al consulado de Israel en Barcelona, donde debía concluir la manifestación, un grupo de personas ha intentado arrancar las vallas de protección y han lanzado piedras a los agentes, según Mossos.

Sobre las 20 horas los organizadores han desconvocado la manifestación, pero grupos de manifestantes han permanecido, han hecho lanzamientos contra el cordón policial y han quemado contenedores.

Según Mossos se ha hecho uso "de manera puntual" de gas pimienta para dispersar a las personas que estaban cometiendo actos vandálicos y para restablecer la normalidad en la zona.

La manifestación unitaria para "poner fin al genocidio, el colonialismo, la ocupación y el apartheid" en Palestina ha reunido este miércoles desde las 18 horas unas 15.000 personas, según datos de la Guàrdia Urbana, y 50.000 según la organización.