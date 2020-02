15 heridos en un incendio en la calle Marina de Barcelona, 4 de ellos graves

Actualizado 18/02/2020 8:49:07 CET

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la calle Marina de Barcelona ha causado 15 heridos la madrugada de este martes, y nueve de ellos han sido trasladados a centros hospitalarios y el resto atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 'in situ'.

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, de entre los trasladados a los hospitales, dos presentan quemaduras y están en estado grave, mientras que los otros siete están afectados por inhalación de humo, dos de ellos graves.

Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso del incendio en un edificio del Port Olímpic sobre las 4.30 horas, se han desplazado hasta la zona 12 dotaciones y han podido apagar el fuego pasadas las 5.00 horas.

El edificio no presenta daños estructurales, pero a primera hora de este martes los vecinos no pueden volver porque no tienen servicios, explica el Ayuntamiento.

El consistorio ha activado el servicio de emergencias y urgencias sociales municipales por si es necesario alojar alguno de los vecinos del edificio afectado.