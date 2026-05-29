22 municipios de la provincia de Barcelona tendrán playas libres de humo este verano

Acto de presentación de la campaña de playas 2026 de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha anunciado este viernes que 22 municipios de la provincia tendrán playas libres de humo este verano y que la intención es que extender la prohibición a todo el litoral barcelonés en 2027, informa la corporación en un comunicado.

La Diputación ha explicado la campaña de playas 2026 en un acto en Gavá, en el que ha detallado que refuerza el apoyo a las localidades costeras en materia de salud y seguridad con 1,5 millones de euros y nuevos materiales de señalización y comunicación.

El diputado de Salud Pública, Josep-Ramon Mut, ha recalcado que las playas son espacios con un uso "muy intensivo, que se ven reducidos por la desaparición de la arena y que por ello se debe velar para que las condiciones sean idóneas".

Por su parte, la alcaldesa de Gavá, Gemma Badia, ha explicado que la prohibición de fumar en las playas es una cuestión de coherencia: "Protegemos las dunas y la vegetación autóctona, velamos por la calidad de los espacios naturales y del espacio público y las playas son espacios de ocio metropolitano y deben ser saludables".

Y la gerente de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona, Àngels Sánchez, ha añadido que no se puede "normalizar el uso del tabaco en un espacio público".

93 PLAYAS INCLUIDAS

Los 22 municipios que han aprobado la ordenanza que regula la prohibición de fumar en las playas son Arenys de Mar, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Cubelles, Gavà, Malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Montgat, Pineda de Mar, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sitges, Viladecans, Vilanova i la Geltrú y Vilassar de Mar.

En conjunto, las 22 localidades suman 93 playas y 48,6 kilómetros del litoral de Barcelona, lo que implica que el 87% de las playas y el 79% de los kilómetros serán espacios libres de humo.