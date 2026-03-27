253.000 coches salen del área de Barcelona hasta las 20 horas, un 44% de los previstos

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 253.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 12 y las 20 horas de este viernes, un 44% de los 580.000 que está previsto que lo hagan hasta las 15 horas de este sábado en la primera fase de la operación salida de Semana Santa, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las carreteras catalanas han registrado este viernes por la tarde varias incidencias, como 12 kilómetros de retenciones en la AP-7 en Altafulla, en sentido Tarragona, por un accidente que ha cortado un carril durante una hora, aunque ahora ya están todos reabiertos.

También se han producido incidencias en la AP-7 entre Cerdanyola y Mollet (Barcelona) hacia Tarragona, donde se han registrado retenciones de hasta 12 kilómetros, y en la B20 de Barcelona, donde las colas han alcanzado los 9 kilómetros entre les Corts y Valldaura.