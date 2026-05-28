La 29 Conferencia Iberoamericana de Educación culmina con compromisos sobre IA, FP y emergencias

La ministra de Educación, Milagros Tolón, interviene durante la rueda de prensa oficial de presentación celebrada en las dependencias del Palau de Pedralbes, a 28 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La comparecencia ante los medios sirve pa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La 29 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, celebrada este jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha culminado con la 'Declaración de Barcelona' con compromisos sobre inteligencia artificial (IA), formación profesional (FP) y resiliencia ante emergencias.

Así lo ha anunciado la ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, en una rueda de prensa tras finalizar la cumbre que ha reunido en Barcelona a ministros y embajadores de varios países iberoamericanos en el principal espacio político de concertación en educación y formación.

Tolón ha explicado que la 'Declaración de Barcelona' "reafirma el compromiso de los países iberoamericanos con una educación inclusiva, equitativa y de calidad en un momento de profundas transformaciones tecnológica, sociales y también económicas".

Ha apuntado a "desafíos similares" en los 22 países participantes de la cumbre como la irrupción de la IA, las desigualdades educativas o la emergencia climática.

IA "AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN"

El primer eje de los acuerdos y líneas de trabajo abordados en el marco de la Conferencia es el de la IA, una tecnología que, según la ministra, "ya está transformando la manera de aprender".

"Todos los países coincidimos en que la tecnología tiene que estar al servicio de la educación", y ha defendido su uso para mejorar el aprendizaje, ampliar oportunidades y reforzar el trabajo docente evitando nuevas brechas y desigualdades.

Por ello, se ha avanzado en marcos comunes para garantizar un uso responsable, seguro y ético de la IA en la educación y también en la FP: "Eso significa hablar de protección de derechos, también de supervisión humana, de formación del profesorado, de pensamiento crítico y de protección frente a la desinformación", ha agregado Tolón.

FP Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

El segundo eje del documento acordado es la FP, una "herramienta decisiva no solamente para el empleo, sino también para la cohesión social", ha apuntado la ministra.

En este sentido, se ha abordado una hoja de ruta para avanzar hacia modelos de FP flexibles, acreditables y duales en toda Iberoamérica con "reconocimiento de competencias, aprendizaje permanente, movilidad formativa y mayor colaboración entre compañías, centros educativos y empresas".

Finalmente, se han alcanzado acuerdos sobre resiliencia de los sistemas educativos frente a situaciones de emergencia con una guía que incorpora cuestiones como la preparación ante emergencias, la continuidad educativa, la protección del alumnado vulnerable o el apoyo psicosocial.

"La pandemia nos enseñó muchas cosas, pero también nos enseñó que garantizar la continuidad educativa también protege a nuestras sociedades", ha concluido la ministra.

HUELGA EDUCATIVA EN CATALUNYA

Preguntada por su opinión respecto a la huelga educativa en Catalunya, Tolón ha afirmado que confía en el diálogo y en el "acuerdo que la Generalitat está llevando a cabo con los sindicatos".

"Estoy convencida de que vamos a tener buenas noticias", y ha subrayado la voluntad de diálogo y de acuerdo demostrada por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación y FP, Esther Niubó.

La mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP y los sindicatos ha comenzado en torno a las 15.20 horas de este jueves, en el que es ya el séptimo encuentro para abordar las mejoras laborales que exigen los docentes.