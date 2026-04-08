La 2Cat "refuerza" la oferta cultural de los domingos con 'Fonamentals' y 'Cinema de mercat'

Momento del programa 'Cinema de mercat' - RTVE CATALUNYA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 2Cat amplía su oferta cultural con nuevos estrenos y "refuerza" los domingos con los programas 'Fonamentals' y 'Cinema de mercat' a partir de este domingo 12 de abril, informa RTVE Catalunya este miércoles en un comunicado.

La cadena incorpora nuevos formatos vinculados al territorio, patrimonio y la creación contemporánea y fortalece la oferta documental con nuevas propuestas en 'Docu2'.

Coincidiendo con Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y el Any Gaudí, 'Fonamentals', con 12 capítulos de producción propia que se emitirá cada domingo a las 19.30, estará conducido por la arquitecta Anna Solé y dará a conocer edificios de Barcelona "no solo como piezas arquitectónicas, sino como escenarios de vida".

El programa recorrerá espacios como la Fundación Joan Miró, La Model, el Pabellón Mies van der Rohe y el Palau de la Música Catalana, junto con equipamientos de uso "más cotidiano" como mercados y bibliotecas; y sobre el 10 de junio se emitirá el programa dedicado a La Pedrera, por el aniversario de la muerte de Gaudí.

Por otro lado, a las 13.35 horas 'Cinema de mercat', presentado por el periodista Pep Prieto, tendrá formato de entrevistas y pondrá en valor "la cultura de proximidad" a través de conversaciones con actores como Sergi López, Montse Guallar, Anna Moliner y Pere Arquillué en mercados municipales.

'Docu2', presentado por Alícia Gómez, ofrecerá los domingos a las 20 horas documentales con una visión "profunda y única" sobre temas de cultura, historia y realidad social, como uno protagonizado por el arquitecto Oscar Tusquets u otro sobre la historia del atleta Pere Casacuberta.