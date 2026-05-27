Unos 300 trabajadores de Nissan se concentran contra el ERE en la sede de L'Hospitalet (Barcelona)

Concentración de los trabajadores de Nissan por el ERE que afecta a la empresa en Catalunya - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

Unos 300 trabajadores de Nissan se han concentrado este miércoles por la tarde ante la sede de la empresa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 211 trabajadores de 3 centros catalanes: 110 del centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), 86 del centro técnico de la Zona Franca de Barcelona y 15 del centro de áreas flexibles, también en El Prat.

En declaraciones a los medios la secretaria general del sindicato CC.OO. en los centros de Catalunya de Nissan, Mònica Figueres, ha dicho que la empresa quiere mover el centro de recambios de El Prat a Holanda, donde la empresa tiene el otro centro de recambios en Europa, para "reorganizarse internamente" y, añade, no porque el centro instalado en Catalunya tenga un problema económico o cause pérdidas.

En esta línea, ha afirmado que se está haciendo lo mismo con el centro de ingeniería, compras y las áreas de soporte y ha criticado que se está dejando "morir una empresa poco a poco lentamente y reduciendo plantilla".