Un 42,3% de los barceloneses están abonados a centros fitness de la ciudad, según un estudio

Interior de un gimnasio - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 42,3% de la población empadronada en Barcelona está abonada a un centro deportivo o de fitness, según el estudio sobre el sector en la ciudad en 2025 elaborado por el Institut Barcelona Esports (IBE).

En un comunicado este martes, el Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que la cifra sitúa a la ciudad "muy por encima de la media europea y refleja la consolidación de los hábitos saludables entre la ciudadanía".

El concejal de Deportes, David Escudé, ha afirmado que los datos son excelentes: "No solo pone de relieve la potencia de la red de centros municipales, sino que refuerzan su rol como proveedores de servicios deportivos para todas las edades y en toda la ciudad sea indistinta de los niveles socioeconómicos".

IMPACTO ECONÓMICO

El estudio identifica 949 centros deportivos en la ciudad, de los cuales 20 están en proceso de apertura, y el mercado fitness registra 733.061 abonados y genera un volumen de negocio agregado de 476,3 millones de euros anuales.

En cuanto a los centros municipales, pese a representar el 4,4% del total, concentran el 27,5% de los abonos, con más de 201.000 usuarios y generan 121,8 millones de euros anuales, lo que equivale al 25,5% de la facturación total del sector.