El 61% de los vecinos del área de Barcelona usa habitualmente el transporte público, según la ATM

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 61% de los residentes del área de Barcelona considera que es un usuario habitual de la red de transporte público, según una encuesta hecha en 2024 y publicada este martes por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Así, el uso del transporte público de manera usual ha registrado un incremento del 55% respecto a 2022, pasando de 1,9 millones a 3 millones de usuarios.

Esta subida se ha producido gracias, en un 14,1% de las ocasiones, a la bonificación de los precios, mientras que el resto de usuarios considera que no le ha afectado la medida, sea porque no utiliza este servicio o porque no ha cambiado su rutina.

En este contexto, los desplazamientos en transporte público batieron un nuevo récord en 2024, con una media de 3,6 millones de movimientos diarios, un 8,6% más que en 2023 y sitúa su cuota modal en el 18,2%.

DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS

En general, la movilidad cotidiana en el área de Barcelona se ha mantenido cercana a los 20 millones de desplazamientos en días laborables, una cifra un 2,2% inferior a la de 2023.

Esto hace que la media de desplazamientos diarios por persona, cifrada en 3,95 durante el 2024, sea ligeramente inferior a la media del año anterior (4,11).

Como se realizan estos desplazamientos dependen de la zona, ya que en Barcelona y el ámbito metropolitano el transporte público y la movilidad activa ocupan una mayor cuota modal, mientras que si se amplía el radio el uso del vehículo privado gana peso.