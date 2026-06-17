95 detenidos en 15 puntos de España con 16 toneladas de equipaciones de selecciones falsas

Operativo de la Policía Nacional para incautar las toneladas de equipaciones de selecciones falsas - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO y OLAF, han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol, en cuyo operativo se detuvo a 95 personas en diferentes puntos de Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia, cuyo objetivo era vender dichas prendas falsas en Estados Unidos, México y Canadá por el Mundial 2026.

La investigación comenzó el pasado mes de abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, permitiendo detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a España, cuya actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el Mundial 2026, informa la Policía Nacional este miércoles.

Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales, si bien estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los 2.000.000 de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de 7.000.000 de euros.

Además, se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.