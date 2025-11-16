Aagesen afirma que el PP da señales que lo acercan "cada vez más a un partido negacionista"

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que el PP da señales que lo acercan "cada vez más a un partido negacionista" en el ámbito climático.

Así, en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press este domingo ha criticado que el PP rechace el Pacto Verde Europeo: "es un tacticismo político que no nos podemos permitir en algo como el cambio climático", ha asegurado.

"Lo que me sorprende es que ahora, tras la aprobación por parte de los gobiernos, en el Parlamento Europeo el Partido Popular español haya votado en contra de algo tan importante como es una ley de clima, cuando España es un país vulnerable al cambio climático y lo está viviendo en primera persona", ha insistido.

En este sentido, ha defendido que las negociaciones en el seno de la UE fueron complicadas, en sus palabras, pero que se ha conseguido "aprobar una ley del Clima alineada con la ciencia, con esa reducción del 90% de las emisiones en 2040 respecto a 1990".

CUMBRE DEL CLIMA

En referencia a la Cumbre del Clima de la ONU (COP30) ha expuesto que es necesario "más multilateralismo" y que conferencias como esta son, a su parecer, más necesarias que nunca.

Sobre la salida de Estados Unidos de esta cumbre, ha dicho que supone un desafío pero que el "multilateralismo debe ganar, aunque algunos, como Trump, quieran quedarse al margen. Los avances en la acción climática nunca dependerán de un país, sino de una mayoría convencida", ha remarcado.

Ha señalado que esta conferencia debe servir para "empujar para eliminar los combustibles fósiles, con una eliminación progresiva y una aceleración de las renovables y de la eficiencia energética" y ha llamado a reforzar la ambición climática diez años después del Acuerdo de París, textualmente.

"La COP30 debe servir para consolidar y atraer nuevas contribuciones. Cada contribución que presenten los países es un paso más hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Este tiene que ser el siglo de los 'electroestados' y no el siglo de los 'petroestados'", ha resumido.

CENTRALES NUCLEARES

Preguntada por la abstención de Junts en el Congreso que impidió que saliera adelante la enmienda del PP para suprimir la fecha de cese de actividad de las centrales nucleares, ha apuntado que la enmienda de los populares "no tenía ningún sentido" y ha celebrado que, a su parecer, haya prevalecido el sentido común.

Respecto a las prórrogas solicitadas por las empresas, ha asegurado que "la solicitud de ampliación tiene que estar, y ha estado siempre, en manos de las empresas. Ellas son las que acordaron el calendario de cierre y ellas son las que podían hacer la solicitud de cambio".

Sin embargo, ha puntualizado que estas prórrogas no pueden "venir acompañadas ni de rebajas de impuestos ni de cargas que perjudiquen económicamente a los ciudadanos".

Por ello, ha dicho que estudiarán la continuidad de centrales como la de Almaraz "siempre que las condiciones, principalmente, sean que no afecte a los consumidores, que no afecte a los contribuyentes, que no suponga una carga", ha insistido.