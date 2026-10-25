Abascal asegura que defiende la identidad catalana, que está "amenazada por el islamismo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Seu de Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que defiende la identidad catalana que, defiende, no debe ser exclusiva sino parte de la identidad española: "Pero ahora esa identidad catalana está amenazada por el islamismo. Hoy hay que aplicar un 155 al califato islámico", ha apuntado.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha señalado que el modelo de Estado "ya no es un debate porque la urgencia en Cataluña es el califato islámico".

Preguntado por la relación de su partido con AC ha dicho que no pueden colaborar en algunos de sus postulados, pero sí en ámbitos como la seguridad en las calles y en la "defensa de la identidad catalana frente a ese proceso de invasión migratoria".

LEY DE NIETOS

También se ha referido a la conocida como 'ley de nietos': "El voto de esas personas, en las reuniones con sus agrupaciones en Hispanoamérica, lo dirigían a determinadas provincias pequeñas para alterar de forma gravísima el resultado. Estamos ante un intento de fraude".

En este sentido ha pedido unas elecciones sin "trampas" ni violencia y ha advertido de que los comicios no están ganados y, afirma, deben aprender la lección de 2023.

RELACIÓN CON EL PP

"Me preocupa que el PP entienda estas elecciones como una competición con Vox, que las den por ganadas y su preocupación sea debilitarnos para que el ingrediente de Vox en el futuro gobierno de España sea menor", ha dicho en referencia al PP.

Sobre si su partido entrará en un Gobierno de coalición con los populares si suman mayoría ha expresado que este debate lo han postergado, aunque ha matizado que no perderán "un segundo en repartir carteras".

Acerca de la manera de concurrir al Senado y si alcanzarán un acuerdo con el PP ha dicho que "hay posibilidades de acordar algo", y ha añadido que de tener una mayoría reforzada en la Cámara Alta su prioridad no es abordar un cambio constitucional.

INMIGRACIÓN

Sobre las políticas de inmigración y la repatriación de inmigrantes que propone su partido ha afirmado que esto se debe hacer de "manera individualizada, pero sostenida".

"Esto no se hace metiendo a la gente en furgones o empezando a hacer circular gente por las carreteras en un éxodo gigantesco. Lo digo por si alguno de los adversarios quiere mostrar esa imagen. Se hace mediante un proceso individualizado sostenido y con plena determinación", ha detallado.

IMPUESTOS Y PENSIONES

Preguntado por las propuestas de su formación en el ámbito impositivo ha recalcado que una rebaja fiscal "sirve para aumentar la recaudación" de manera paulatina.

En cuanto a las pensiones ha asegurado que para garantizarlas se debe echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Jamás hemos hablado de privatizar las pensiones. Las pensiones se van a pagar del modo que sea necesario, no están en riesgo", ha reivindicado.

En referencia al derecho al aborto y las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de permiso paterno para permitir abortar a jóvenes menores de 18 años, ha dicho que se debe dar información, asistencia y alternativas a estas jóvenes: "Sé que es una posición minoritaria en la sociedad española, y minoritaria también en una alternativa de gobierno, y por eso estamos hablando de las urgencias nacionales que nosotros podemos resolver".

También se ha referido a las alianzas políticas de Vox con mandatarios internacionales como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Argentina, Javier Milei, y ha apuntado que "una alianza política no significa una identificación total".