Abdulrazak Gurnah sobre 'Un largo camino': "Mi ordenador no sabe si he ganado o no el premio Nobel"

El escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, que acaba de publicar 'Un largo camino' (Salamandra Narrativa), ha afirmado este miércoles que ganar el Premio Nobel de Literatura en 2021 no cambió su proceso de escritura de la novela: "La realidad es que mi ordenador no sabe si he ganado o no el premio Nobel".

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que empezó la novela a principios de 2021, supo que ganaba el Nobel cuando llevaba escrito el 15% o el 20% y, aunque eso le obligó a dejar de escribir durante un tiempo, le hizo ilusión ver que "todavía seguía viva" cuando la retomó.

"Cuando yo escribo no estoy pensando en mí, sino que lo que cuenta es lo que está ocurriendo en mi mente, ¿no?", ha reflexionado.

"LAS CARTAS QUE LES HAN TOCADO"

'Un largo camino', la primera novela que publica tras el Nobel, traslada al lector a la Tanzania y el Zanzíbar de los años 90 a través de las historias de 3 jóvenes que enfrentan sus primeros pasos "en el amor, el trabajo y la paternidad".

"Lo que me interesa en esta novela es ver cómo las personas gestionan la vida que se les ha dado, qué hacen con las cartas que les han tocado", ha explicado Gurnah.

Ha asegurado que "no fue difícil de imaginar", por ejemplo, el matrimonio forzoso y violento que vive uno de los personajes, y que buscaba explorar cómo se puede salir adelante después de una situación así, dejando atrás a un hijo.

"Creo que todos nosotros heredamos las consecuencias de las acciones que han realizado otras personas y que muchas veces, sobre todo mientras vamos creciendo, no siempre comprendemos lo que nos ha precedido, lo que ha ocurrido en el pasado, lo que les ocurrió a nuestros padres", ha afirmado Gurnah.

El escritor ha matizado que esto no es una característica específica de Zanzíbar: "En el fondo, en muchos lugares y en muchas personas, hay toda una serie de historias que están incompletas, y que están como agazapadas, amenazándonos a todos nosotros".

EL TURISMO

Gurnah ha dicho que el turismo, otro de los temas de la novela, es un fenómeno "muy nuevo" en Zanzíbar, que recuerda que es un lugar muy pequeño, y ha asegurado que lo ha transformado completamente, en sus palabras.

Ha afirmado que hay "muchos tipos diferentes" de turismo, como los hubo de colonialismo, y ha apuntado que, a diferencia de Zanzíbar, existe desde hace mucho tiempo una tradición de visitarlas en las ciudades europeas, españolas y catalanas, como Barcelona, para molestia de los que viven aquí, textualmente.

ÁFRICA POSCOLONIAL

Preguntado por la presencia económica y militar de China y Rusia en África, ha afirmado que no cree que haya "diferencias esenciales entre cómo las grandes multinacionales o las grandes organizaciones capitalistas han intervenido o influido en la vida de los países africanos y lo que está ocurriendo en estos momentos".

"Yo creo que hay que esperar y ver qué nos deparan estas nuevas relaciones que se están estableciendo en esta época poscolonial para ver si tienen un peso menor de coacción", ha dicho, apuntando que la salida de Francia de algunos países africanos es muy reciente y, en sus palabras, muy a regañadientes.

Ha afirmado que hay partes del continente africano que todavía están "experimentando de manera violenta las consecuencias de la colonización", como África central o el Sudán, donde ve muy difícil que se resuelvan pronto los problemas, que requerirán, en sus palabras, todavía tiempo antes de que llegue la calma y una situación más pacífica.

"Es cierto que existen algunos lugares con muchas posibilidades, como Sudáfrica, Nigeria o el norte de África, o algunas zonas del África Oriental que están más tranquilas y pacificadas", ha apuntado.

TRADICIÓN ORAL

El escritor ha señalado el peso de la tradición oral en su formación como escritor, y ha contado que cuando él era joven en Zanzíbar no había libros ni todo el mundo estaba alfabetizado, así que se narraban historias, pero no solamente como fábulas, sino que "también eran las noticias".

Ha explicado que la radio también formaba parte de dicha tradición, y que se iban sumando lo que decían las personas sobre ello, que no siempre se correspondía con la realidad, hasta que se creaba lo que el ve como un consenso: "Obtenías una historia del mundo tal y como la gente lo entendía".