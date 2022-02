La abogada Carla Vall publica 'Romper en caso de emergencia', un manual para violencias de género

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La abogada, penalista y criminóloga experta en derechos humanos y prevención de violencias machistas Carla Valls publicará el próximo 3 de marzo el libro 'Romper en caso de emergencia' --que publica Catedral en castellano y Univers en catalán--, un manual para víctimas y "supervivientes de violencias de género" con prólogo de la artista Paula Bonet.

En un comunicado este jueves, han explicado que Vall analiza de "forma clara y amena" las violencias machistas y los elementos sociales e individuales que convierten a personas en víctimas y agresores en potencia.

La autora habla de la recuperación y la reparación de las víctimas, identifica las necesidades y los servicios a los que pueden recurrir, y da consejos sobre qué pueden hacer terceras personas para ayudar a la víctima y sobre qué hacer en caso de ser la propia víctima.

"Me gustaría poder tratar en un lenguaje cercano lo que ocurre cuando una está sufriendo violencia o es agredida sexualmente, lejos de un imaginario que nos han enseñado y que no se corresponde con lo que de verdad sucede. Hoy pienso que debemos empezar por asumir que aún no sabemos lo suficiente. Yo tampoco. Pero pienso ir poniéndole solución e intentar que cada día seamos más", expresa la autora en la introducción.

Carla Vall estructura el libro por apartados, empezando por los conceptos, como la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer por razones de género, entre otras, y explica qué formas toma cada violencia, como la física, la sexual, la económica, la psicológica o la vicaria.

También trata las violencias antes, durante y después, con un lenguaje claro, y aborda sus ciclos, cómo se ejecutan y cómo se hace un agresor; además, ofrece consejos prácticos y guías recuperadas de los cuerpos policiales del Estado para escapar de la violencia en casa y de autoprotección en caso de violencias sexuales.

Además, Vall dedica un capítulo a la violencia sexual contra niños y adolescentes, frecuentemente llamada ASI (Abusos Sexuales en la Infancia).