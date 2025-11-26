La ACA actualiza valores de referencia de sus pantanos tras perder un 4% de capacidad por sedimentos

Archivo - El pantà de Sau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualizado los valores de referencia con los que se calculan las reservas de cada uno de los pantanos, después de constatar una pérdida del 4% de la capacidad de almacenaje en las cuencas internas desde sus orígenes por la llegada de sedimentos, informan fuentes del ente a Europa Press.

Según ha avanzado este miércoles 3CatInfo, los pantanos cada año están perdiendo capacidad por la llegada de sedimentos que se quedan retenidos en las presas, lo que supone una disminución de 29 hectómetros en total.

Fuentes de la ACA explican que "con el paso de los años y la aportación de sedimentos, algunos embalses han perdido capacidad mientras que otros se han mantenido o incluso aumentado", y que este año se ha llevado a cabo una nueva batimetría que ha permitido determinar el volumen real de estos embalses.

Según los datos, que ha podido consultar Europa Press, en los volúmenes de 2024, el embalse del Foix tiene 3.374 hectómetros cúbicos de capacidad (3.740 en 2001 y 5.640 en el origen); el Darnius Boadella 63.297 (frente a 62.920 y 62.000); y Siurana 12.007 (frente a 12.220 tanto en 2001 como en origen).

La Llosa del Cavall tiene 71.560 hectómetros cúbicos (frente a los 79.400 de 2001 y 79.630 de origen); Sant Ponç 24.411 (ante los 24.380 de 2001 y 24.410 de origen); La Baells 108.712 (109.430 en 2001 y 115.440 de origen); Sau 165.814 (165.260 en 2001 y 168.500 de origen) y Susqueda 223.580 (frente a 233.440 en 2001 y 233.820 de origen).