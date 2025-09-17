Acatcor y Unefcat presentan una propuesta que aúna regadío y energía fotovoltaica en Catalunya

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acatcor) y la delegación en Catalunya de la Unión Española Fotovoltaica (Unefcat)han presentado este jueves en el Parlament una propuesta conjunta para compatibilizar el despliegue de la energía fotovoltaica con la preservación de los espacios de regadío.

Se trata de "una salida consensuada" a la situación generada por la no ratificación del Decreto ley 12/2025, con el que el Govern quería regular la tramitación de las energías renovables, informan ambas entidades en un comunicado.

El acuerdo se ha dado a conocer durante la comparecencia de Acatcor en la Comisión de Agenda Rural de la Cámara catalana, en la que también han participado representantes de Unefcat.

Según se recoge en el texto presentado, "Catalunya necesita transitar hacia un modelo energético renovable, justo y distribuido, al tiempo que debe preservar y hacer crecer su sistema de regadío, esencial para la soberanía alimentaria, la competitividad agraria y la cohesión territorial".

El documento, que ya ha sido trasladado a los grupos parlamentarios, abre la puerta a retomar el debate legislativo "con una propuesta pactada y con voluntad de entendimiento".