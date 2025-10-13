Acave critica que se obligue a las agencias a comunicar a Interior los datos de viajes del Imserso

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha criticado que se obligue a las agencias de viajes a comunicar los datos de los viajes del Imserso al Ministerio del Interior, informa en un comunicado este lunes.

Ha explicado que el ministerio obliga a las agencias a comunicar los datos del RD933/2021 en el caso de los viajeros del Imserso, "a pesar de tratarse de un programa social en el que todos los viajeros ya han sido acreditados" por este organismo estatal dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La entidad ha aseverado que, para las agencias de viajes, la gestión del programa del Imserso "supone una enorme carga de trabajo concentrado en apenas 5 días", y sobre el hecho de que la remuneración sea de 15 euros por reserva, ha dicho, textualmente, que se trata de una cifra claramente insuficiente.

Además, ha subrayado que, de acuerdo con el RD 933/2021, la comunicación de los datos a la plataforma de ses.hospedajes "debe realizarse en el plazo máximo de 24 horas desde la reserva", un plazo que, en sus palabras, es de imposible cumplimiento dado el volumen de reservas que se producen en un corto periodo de tiempo.

Por ello, Acave considera que la obligación de la comunicación de datos del programa Imserso es "un sinsentido más" del RD 933/2021: "En el programa sólo participan los viajeros que han sido previamente acreditados por el propio Gobierno", ha concluido.