Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Lleida

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

LLEIDA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Lleida percibirá 1.267.080,54 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, 9 de abril.

El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor no 46.130 de ARTESA DE SEGRE (Lleida), situado en Ctra. d'Agramunt, 14, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves ha estado formada por los números 30, 4, 24, 38, 40 y 23. El número complementario es el 45, el reintegro, el 4, y el Joker, el 1533357. La recaudación ha ascendido a 10.613.240 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 45.690 de León, situado en Jaime Balmes, 6; en la Administración de Loterías nº 3 de Manacor (Islas Baleares), situada en Bosch, 6; y en la nº 1 de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), situada en República de Chile, 4.