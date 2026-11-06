Un acertante de Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona) gana un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 6 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código HFZ03558, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 13.110, situado en Pablo Picasso, 14.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 49, 7, 37, 13 y 47. Las estrellas son 7 y 11. La recaudación ha ascendido a 82.414.747,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº4 de Vilafranca del Penedés (Barcelona), situada en Igualada, 64.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Vigo (Pontevedra), y en el Despacho Receptor nº 67.165 de Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.