Adif adjudica la redacción de proyectos de impulso en Figueres (Girona) por 3,7 millones de euros

Estación de Figueres-Vilafant - ADIF

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado la redacción de los proyectos para impulsar nuevas infraestructuras en el entorno de Figueres (Girona) y la remodelación de la estación de Figueres-Vilafant, con un presupuesto de 3,7 millones de euros, según ha informado este sábado a través de un comunicado.

El proyecto es parte del protocolo firmado en julio entre el Ministerio de Transportes, la Generalitat de Catalunya, Adif y los municipios de Figueres y Vilafant, que contempla una inversión total de más de 150 millones de euros.

La nueva variante ferroviaria facilitará la conexión entre la red de alta velocidad y la red convencional, "mejorando la movilidad y reduciendo las emisiones de CO2 al fomentar el uso de transporte sostenible".

La remodelación de la estación de Figueres-Vilafant "convertirá el edificio en un referente funcional y accesible", buscando mejorar las condiciones de todos los agentes, desde los usuarios hasta los trabajadores.

Además, se suprimirán dos pasos a nivel en Figueres, lo que "incrementará la seguridad tanto para los peatones como para el tráfico ferroviario, contribuyendo a la mejora general de la infraestructura ferroviaria".