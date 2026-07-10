Adif finaliza la remodelación de 4 estaciones de Rodalies en Girona

Imagen de la estación de Sant Jordi Desvalls (Girona). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIRONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha finalizado las obras de remodelación y mejora de accesibilidad de las estaciones de Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga y Colera (Girona), por las que transitan las líneas R11 y RG1 de Rodalies, informa en un comunicado este viernes.

Las mejoras de estas estaciones, que ya se han puesto en servicio, han supuesto una inversión de 15,3 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Las actuaciones han estado orientadas a la adaptación de las instalaciones, a través de la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad, y el incremento de los niveles de seguridad, con la retirada de los cruces entre andenes al mismo nivel.

También se han prolongado los andenes, hasta los 210 metros de longitud, instalado nuevas marquesinas en zonas de espera y de acceso a los pasos entre andenes y mejorado las instalaciones de saneamiento, electricidad, iluminación, protección civil, seguridad y sistemas de circuito cerrado de televisión.

La actuación se enmarca en las actuaciones recogidas en el Plan de Rodalies, y se enmarcan en la línea de actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.