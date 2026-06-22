Adif tardará casi dos meses en reparar los desperfectos provocados por el robo de cobre en la R14

Cable cortado entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona) - ADIF

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha explicado que tardará cerca de dos meses en reparar los desperfectos provocados por el robo de cobre de la madrugada de este lunes en la R14 entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona), que ha originado un incendio e "importantes daños" en las instalaciones ferroviarias, en un comunicado este lunes.

Así, mientras se reparen los daños, los trenes de las líneas R13 y R14 incrementarán los tiempos de viaje en unos 10 minutos al establecerse durante los próximos días un sistema de regulación del tráfico alternativo, más lento que el automático, y se desviarán algunos trenes de mercancías.

La empresa ha añadido que el actual corte de circulación "se prolongará el tiempo necesario para la extinción del fuego y para fijar el modo de circulación sustitutorio por parte de Adif".

Ha dicho que las primeras investigaciones apuntan a que el origen del incidente es el corte intencionado de un cable conductor eléctrico paralelo a la catenaria, con el fin de ser sustraído, que ha afectado "de forma significativa" al enclavamiento de la estación de Montblanc.

El sistema dañado es "un elemento fundamental" debido a la gravedad de los daños ocasionados, se prevé que los trabajos de restitución sean complejos y prolongados.