Admitida a trámite la demanda de conciliación del manifestante de Montserrat contra Parlon

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo Civil de Barcelona ha admitido a trámite la demanda de conciliación presentada por el manifestante al que los Mossos señalaron como presunto autor de una agresión durante la protesta por la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat (Barcelona) en 2025, contra la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

Según ha avanzado 'El Mon' y ha confirmado el abogado del manifestante, Jaume Alonso-Cuevillas, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Parlon ha sido citada el próximo 28 de abril.

El manifestante presentó el pasado 26 de febrero una demanda de conciliación contra la consellera por sus declaraciones en el Parlament como un paso previo a una querella por calumnias.

En la demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas subraya que "la consellera de Interior ha imputado al manifestante la comisión de una agresión contra un agente de los Mossos d'Esquadra", pese al auto del Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) que declaró el sobreseimiento.

NO HUBO INTENCIONALIDAD

El juez argumentó que, en el visionado de las cintas aportadas por la defensa se aprecia que el manifestante portaba una caña de pescar a modo de mástil de una 'estelada' y que, al tirar un agente de la bandera, la caña "contacta" con la oreja de otro mosso.

El juez no apreció "intencionalidad alguna en este hecho", al entender que el manifestante no tenía la intención de lesionar al policía, por lo que acordó el archivo de las actuaciones.

Sin embargo, Parlon aseguró en el Parlament que "en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión".

El abogado del manifestante entiende que con estas afirmaciones Parlon le atribuyó la autoría de una agresión, y que la imputación es "falsa y lesiva".

Por ello, pide que Parlon reconozca que sus manifestaciones en sede parlamentaria "no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas", que se retracte de forma pública, expresa e inequívoca, declarando que el manifestante no cometió un delito de atentado ni agresión, y que se comprometa a no repetir estos comentarios en cualquier foro público o institucional.