Aecoc celebra la reforma de la multirreincidencia, que causa pérdidas comerciales de 2.800 millones

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha valorado positivamente este viernes el acuerdo para reformar la multirreincidencia en el Código Penal porque "introduce mejoras relevantes para hacer frente al hurto profesional y reiterado", uno de los principales factores que explican el crecimiento de la pérdida desconocida en el comercio que supera los 2.800 millones de euros anuales.

Entre los avances incorporados, destacan la eliminación del umbral de 400 euros acumulados en delitos previos para que un hecho se considere multirreincidencia, lo que permitirá que los delitos leves cometidos de forma reiterada pasen de estar castigados con multa a poder conllevar penas de prisión, informa Aecoc en un comunicado.

"Hasta ahora, la necesidad de acreditar el valor acumulado mediante sentencias de distintos juzgados hacía prácticamente inaplicable la figura de la multirreincidencia. Con la reforma, la multirreincidencia por delitos leves será sancionada por la conducta delictiva reiterada", indican.

Estas penas se aplicarán independientemente del valor económico sustraído, manteniéndose la horquilla de 6 a 18 meses de prisión, en línea con la proporcionalidad señalada por el Tribunal Supremo.

"REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

"El endurecimiento de las penas vinculadas a la multirreincidencia es una reivindicación histórica de Aecoc, formulada durante años ante el incremento del hurto profesional que sufren los comercios de todo el país", ha asegurado la entidad.

En un mismo establecimiento, el 51% de los hurtos es cometido por personas que han robado más de tres veces, afirma Aecoc: "Los comercios de menor tamaño, al disponer de menos recursos para invertir en medidas de seguridad, sufren de media un 30% más de hurtos, convirtiéndose en los objetivos preferentes de este tipo de delincuencia.