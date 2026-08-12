El Aeropuerto de Barcelona cierra julio con 5,9 millones de pasajeros, un 6% más que en 2025

Imagen del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado el mes de julio con cerca de 5,9 millones de pasajeros, cifra que supone un aumento del 6% en relación al mismo mes de 2025.

Desde el inicio del año, el aeropuerto ha registrado más de 34,2 millones de viajeros, un 4,6% más que entre enero y julio de 2025, ha informado este miércoles Aena en un comunicado.

Este julio se han gestionado un 6,6% más de operaciones que en el julio pasado, con cerca de 36.000, y las operaciones acumuladas desde enero ascienden a más de 215.000, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2025.

GIRONA, REUS Y SABADELL

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado más de 320.000 viajeros este julio, más de 1,1 millones desde que empezó el año.

Más de 235.000 pasajeros han pasado por el Aeropuerto de Reus (Tarragona) en julio, un 6,1% más, cifra que sube a cerca de 812.000 viajeros en el acumulado del año, un 9,1% más.

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado en julio 618 viajeros, 3.721 personas en los primeros 7 meses del año.