El Aeropuerto de Girona activa un distintivo para personas con "discapacidades invisibles"

Aeropuerto de Girona-Costa Brava - AEROPUERTO DE GIRONA

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ofrece desde este mes un distintivo para personas con "discapacidades invisibles", uniéndose así a otros aeropuertos de la red de Aena con el objetivo de mejorar la experiencia del paso por los controles de seguridad y el resto de las instalaciones por parte de estos pasajeros.

Este distintivo, que se puede solicitar a través de la web de Aena, permite al personal del aeropuerto identificar a usuarios que tienen "dificultades en entornos estresantes o con mucha estimulación sensorial", informa el aeropuerto gerundense en un comunicado este martes.

En concreto, indica que la persona puede necesitar apoyo, ayuda o simplemente comprensión y un poco más de tiempo ante cualquier proceso aeroportuario.

Así, quienes porten este distintivo pueden acceder, junto con sus acompañantes, al control de seguridad dedicado a familias y personas con movilidad reducida (PMR).

La validez del distintivo se limita al día del vuelo y no es necesario que el viajero lo tenga visible durante todo su paso por el aeropuerto.