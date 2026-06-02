El Aeropuerto de Girona estrena nueva ruta directa con Luxemburgo hasta el 29 de agosto

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GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Girona - Costa Brava ha estrenado este martes su nueva conexión directa en vuelo regular con Luxemburgo operado por la compañía Luxair, cuya ruta tendrá dos frecuencias semanales (los martes y los sábados) hasta el próximo 29 de agosto, informa en un comunicado la Diputació de Girona.

La nueva ruta, que se hará en un avión Hallivand Dash 8 de 76 plazas, pondrá a disposición de los pasajeros 3.952 asientos con 52 vuelos programados, y esta ruta solo se había llevado a cabo desde la terminal de Vilobí d'Onyar mediante vuelos chárter.

Con esta conexión se abren "nuevas oportunidades" para el turismo, los negocios y los intercambios culturales entre ambas regiones, según la Diputación gerundense.