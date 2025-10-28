La agencia polaca PARP visita a la Cecot para conocer los servicios de HelpEmpresa y Reempresa - CECOT

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Polish Agency for Enterprise Development (PARP) ha visitado la sede de la Cecot en Barcelona para conocer los servicios de HelpEmpresa y Reempresa, centrados en ayudas a empresas que atraviesan dificultades, informa la patronal en un comunicado este martes.

También han querido conocer otras iniciativas catalanas orientadas a la prevención de la insolvencia y al refuerzo de la competitividad de las pymes para identificar buenas prácticas transferibles que permitan a Polonia fortalecer su red de apoyo empresarial.

La PARP es una entidad pública polaca que ofrece apoyo a las pymes, emprendedores e iniciativas de innovación, además de implementar programas de la Unión Europea y del gobierno polaco para fomentar el desarrollo económico, la competitividad y la transformación digital del tejido empresarial.

Durante la sesión, el coordinador de HelpEmpresa, David Pomés, ha presentado las principales líneas de actuación de la Cecot en materia de emprendeduría, consolidación y apoyo a empresas en dificultades.

"Hemos profundizado en los servicios que ofrecemos a empresas vulnerables", ha explicado Pomés, quien ha puntualizado que se ha centrado especialmente en la detección precoz de problemas financieros, asesoramiento personalizado y acompañamiento para evitar procesos de insolvencia o cierre.

También se ha presentado el programa Reempresa, impulsado por la Cecot y la Fundació Autoocupació, que facilita relevo de empresas en funcionamiento a nuevos emprendedores, un modelo orientado a tener un impacto en la preservación de puestos de trabajo y en la sostenibilidad del tejido económico catalán.