Aguirre cree que a Montoro "le subió el cargo a la cabeza" y le señala por la filtración de su renta

Afirma que en aquel momento "era un secreto a voces" la actividad de Equipo Económico

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este martes que al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se "le subió el cargo a la cabeza" y le señala en la filtración de su declaración de la renta, en el año 2015.

Lo ha dicho en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press preguntada por las supuestas irregularidades de Montoro, después que un juez de Tarragona le haya imputado por supuestamente favorecer a gasistas desde el Ministerio de Hacienda.

Ha valorado que se le subió el cargo a la cabeza "porque se creía inmune" y ha afirmado que ella no se alegra de que le investiguen, pero que cree que Montoro sí que lo hará, porque él mismo declaró que no había problema con que a uno le investigaran.

Ha afirmado que "era un secreto a voces lo de Equipo Económico en aquella época", en relación a la consultora que creó Montoro y mediante la cual presuntamente facturó a empresas públicas de la trama, aunque ha dejado en manos de la Justicia si lo que se está investigando es o no un delito.

Sobre la filtración de su declaración de la renta, ha señalado al exministro: "El caso es que han pasado 10 años y yo sigo sin saber quién la filtró. Y yo se lo achaco al señor Montoro, porque Montoro era el jefe de la Agencia Tributaria en aquel momento".

Ha apuntado a la mala relación entre ambos por la subida de impuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha afirmado que un juez deberá decidir si utilizó los instrumentos del Estado contra ella por ser su rival política.

"Yo no puedo asegurarlo, eso lo tendrá que decir el juez, pero vamos, lo bueno sería que me dijeran quién entró en mi declaración de la renta. Eso es lo que tendría que hacer la Agencia Tributaria, a lo mejor lo hacen los de ahora, y me hacen ese favor", ha expresado.