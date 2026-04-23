Agut (Cirsa) asegura que la salida a bolsa "fue un indudable éxito" y ve la acción infravalorada

Momento de la Junta General de Accionistas 2026 de Cirsa - EUROPA PRESS

La empresa tiene la capacidad de invertir hasta 500 millones en tres años en compras

TERRASSA (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha asegurado que la salida a bolsa de la compañía, en julio del año pasado, "fue un indudable éxito", y ha señalado que el precio actual de la acción está infravalorado.

Lo ha dicho este jueves en la Junta General de Accionistas de la compañía, que se ha celebrado este jueves en Terrassa (Barcelona), y en la que ha recordado que 2025 tuvo un "entorno realmente complicado" que provocó que hubiera varias cancelaciones de salida a bolsa.

Agut ha recordado que Cirsa "salió al mercado con una sobredemanda de más de ocho veces", que permitió a la empresa asignar las acciones a inversores con estrategias a largo plazo.

Ha explicado que el debut en el parqué permitió reducir la cara financiera y facilita compaginar "un elevado nivel de inversión en crecimiento" y la reducción del endeudamiento, manteniendo la política de retribución.

El presidente ejecutivo ha detallado que el fondo Blackstone cuenta con el 74% de las acciones, los inversores institucionales suman el 21% y los minoritarios, el 5% restante.

ACCIÓN

Agut ha asegurado que "es evidente" que la acción de la empresa está infravalorada en relación con los resultados presentados en los últimos trimestres, y ha dicho que los analistas que siguen a la compañía coinciden en esta idea.

Ha lamentado que, a pesar de los resultados de la empresa, "se han producido situaciones en el sector del juego a nivel global y a nivel macroeconómico que han provocado caídas significativas en la cotización" de las empresas del sector.

Ha señalado que la irrupción del modelo de negocio bautizado como 'apuestas predictivas' en Estados Unidos y el aumento de tasas al juego en Reino Unido "provocaron caídas generalizadas y significativas".

En todo caso, ha destacado que la acción de Cirsa "ha batido claramente" a la evolución del resto de empresas del sector.

Por otro lado, Agut ha celebrado la decisión de Blackstone de vender el 4% de su participación, lo que ha permitido un mayor volumen de liquidez diaria y que grandes fondos internacionales puedan invertir a largo plazo.

2026

Agut ha recordado que la previsión para este año es que los ingresos se incrementen entre un 7% y un 9,5%, alcanzando entre 2.500 y 2.560 millones de euros, mientras que el Ebitda aumentará entre un 6% y un 9%, hasta 800-820 millones.

Asimismo, ha explicado que la empresa prevé seguir creciendo de forma inorgánica y que tiene la capacidad de invertir entre 400 y 500 millones en los próximos tres años para comprar a empresas con generación de caja orgánica.

"2026 será otro año de claras oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico", ha añadido el presidente ejecutivo.

COMPRAS

En declaraciones a la prensa tras la Junta, Agut ha explicado que el objetivo de la empresa es realizar compras en todos los países en los que están presentes --incluyendo España e Italia--, así como en otros que sean vecinos.

Sin embargo, ha dicho que se focalizarán "mucho en comprar online" y que deberían ser adquisiciones de un peso importante.

Preguntado sobre si se plantean comprar Codere, ha dicho que solo tienen la información publicada en los medios, pero que es una operación que se debe valorar y analizar los números y si las cosas se hacen bien para decidir si hacen una oferta o no.