Juan José Aizcorbe - VOX

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha acusado al cabeza de lista de ERC en la circunscripción, Gabriel Rufián, de "aprendiz de sultán", y ha asegurado que barrios de ciudades catalanas como Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se han islamizado.

En declaraciones en esta ciudad del área metropolitana donde Rufián nació, ha dicho que que candidatos republicanos han hecho en los últimos años anuncios y propaganda en árabe: "Sería bueno que le dijera a su partido que cambiase el contenido de las siglas del mismo y se llamase Esquerra Republicana del Califato, porque efectivamente esto es lo que está sucediendo en sitios humildes y en barrios humildes como este".

"Defendemos la importancia de la cultura catalana y la cultura española en este mestizaje maravilloso que representa Santa Coloma, y por eso entendemos que es importante lo que vaya a suceder el 29 de noviembre", ha añadido.

Ha reservado para ERC el voto de quienes quieren que "no exista prioridad nacional para los españoles y que exista prioridad nacional para toda la inmigración, preferentemente la islámica", y de quienes no quieran simplificar las relaciones con la Administración.

En cambio, ha pedido el voto a Vox para quien crea "que esto se ha de parar, que esto está siendo una locura que afecta a todos, a los inmigrantes legales que ya estaban arraigados y sobre todo a los españoles".