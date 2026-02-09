Alamany descarta alianzas electorales: "ERC es presentará a las generales con las siglas de ERC"

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha descartado explorar alianzas electorales de cara a unas elecciones generales, tal y como plantea el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián: "ERC es presentará a las generales con las siglas de ERC", ha subrayado.

En rueda de prensa este lunes, Alamany ha insistido en que concurrirán con sus siglas "a todas las elecciones", y ha asegurado que ERC está fuerte y comienza a recoger frutos del trabajo bien hecho, por lo que seguirán con la estrategia que tenían hasta ahora.

La número dos de los republicanos ha coincidido con el presidente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en centrarse en defender los intereses de los ciudadanos de su territorio: "El mejor antídoto para la derecha y la extrema derecha, y lo hemos visto en las elecciones aragonesas, es apostar por proyectos como el nuestro, ERC, arraigados en nuestro país y no decididos desde Madrid".

Alamany ha hecho suyo el concepto de Otegi de "izquierda de kilómetro cero", y le ha restado importancia a que Rufián vaya a participar en una acto el próximo 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

Ha descartado impulsar un cambio de roles en el grupo de ERC en el Congreso tras estas propuestas lanzadas por Rufián, ha señalado que no se imagina competir electoralmente contra él, y ha subrayado que si quiere ser candidato de ERC a unas futuras elecciones generales, "lo será".

SOLO EN LAS EUROPEAS

La portavoz republicana ha asegurado que solo se plantean este tipo de alianzas electorales de cara a las elecciones europeas, donde hay circunscripción única, y donde ya se han presentado en coalición con Bildu y BNG, y ha añadido que comparten con Rufián la necesidad de pensar cómo ser "mejores ante la derecha y la extrema derecha".

Ha señalado que le parece "estupendo" que Rufián participe en charlas o debates intelectuales como el que protagonizará con el dirigente de Más Madrid, y ha afirmado que no hace falta que Rufián pida permiso al partido para hacer un acto de este tipo, tras lo que ha insistido en que lo viven con naturalidad, al ser preguntada por si sabían que se iba a celebrar.

Alamany ha negado que se hayan debatido este tipo de propuestas de Rufián en ningún órgano interno del partido, y ha asegurado que ERC no se siente aludida cuando su portavoz pide "más cabeza y menos pureza" para combatir el auge de la extrema derecha.