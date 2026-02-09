Rufián (ERC) defiende hacer algo diferente ante PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana más a las preguntas de la- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido hacer algo diferente para frenar el auge de PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos", ha defendido tras las elecciones en Aragón de este domingo, que dieron la victoria al PP y un ascenso de Vox.

En un mensaje en 'X' este lunes, el portavoz republicano ha asegurado que "quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya", y ha añadido que los artículos y especulaciones contra él no van a hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados en el Congreso.

"Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", ha sostenido Rufián, que ha pedido más cabeza y menos pureza, textualmente.

Se ha preguntado de qué sirve llegar al Congreso con dos, tres o cuatro diputados más si el ministro del Interior va a ser el líder de Vox, Santiago Abascal: "¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar?", ha añadido.

En otro mensaje, recogido por Europa Press, Rufián aprovecha para replicar a las críticas que ha cosechado por los actos públicos en los que va a participar con miembros de otros partidos a la izquierda del PSOE y que arrancarán el próximo 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

GIRAS HACEN LOS ROLLING STONES

"Giras hacen los Rolling Stones", ha respondido el portavoz de ERC, incidiendo en que él va seguir actuando "como siempre". "Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay y de lo que viene", explica, haciendo hincapié en que lo hará "por todos y contra nadie".

El evento programado para la semana que viene con Emilio Delgado será un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa. Según el dirigente de Más Madrid, no se trata de un "acto más". Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia", ha expuesto el diputado autonómico de Más Madrid.

Según han adelantando 'Infolibre' y 'La Sexta', tanto Rufián como Delgado desvinculan este encuentro con movimientos para generar un nuevo proyecto o candidatura para agrupar a todo el espacio progresista alternativo al PSOE.