Alamany (ERC) propone suspender licencias a establecimientos de "monocultivo turístico" en Barcelona

La candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona Elisenda Alamany - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha sido proclamada oficialmente como cabeza de lista para las elecciones municipales en Barcelona y ha propuesto suspender las licencias de "todos los establecimientos destinados al monocultivo turístico" como primera medida si es elegida alcaldesa.

Así se ha expresado este sábado durante la celebración del Congrés Regional de ERC en Barcelona, en el que también ha participado el presidente del partido, Oriol Junqueras, después de conocerse este viernes que Alamany había sido elegida como cabeza de lista con un 73% de los apoyos en las primarias de la formación.

Alamany se ha referido al modelo económico de Barcelona y ha pedido un "golpe de timón radical" para recuperar la identidad de la ciudad ante la desaparición de comercios históricos, por lo que ha defendido la suspensión de licencia a establecimientos como los supermercados 24 horas y las tiendas de 'souvenirs'.

"A mi no me temblará el pulso para defender la identidad de nuestra ciudad", ha insistido, y ha sostenido que Barcelona debe ser moderna, abierta y competitiva pero, al mismo tiempo, una ciudad en la que sus ciudadanos lleguen a final de mes y en la que se pueda vivir plenamente en catalán.

Así, ha dicho que Barcelona ha perdido el "equilibrio" a este respecto algo que, afirma, es responsabilidad de los Comuns y el PSC quienes, añade, no han apostado por una Barcelona orgullosa y ambiciosa.

TASA TURÍSTICA

También se ha referido a la subida de la tasa turística aprobada esta semana en el Parlament que, sostiene, aportará 60 millones a la ciudad en 3 años: "Unos ingresos que deben servir para que los barceloneses dejemos de subvencionar el turismo", ha destacado.

Asimismo, también ha remarcado una iniciativa impulsada por ERC para que las comunidades de vecinos puedan actuar contra los pisos turísticos y la aprobación este viernes de la bonificación del 50% del comedor escolar a familias de la ciudad, algo que ha reivindicado como necesario "porque el encarecimiento del coste de la vida es el drama silencioso y sangrante de las familias de Barcelona".

INFRAESTRUCTURAS Y FINANCIACIÓN

Según ella Barcelona "ha olvidado que es la capital de un país, que tiene un país detrás, que tiene la responsabilidad de liderar" y ha remarcado que cuando se producen problemas en infraestructuras como Rodalies no solo se trata de trenes sino de soberanía y esta, reclama, es una lucha que debe liderar Barcelona.

"Y cuando hablamos de una financiación autonómica injusta también hablamos de Barcelona, de la necesidad de abrir una nueva etapa con más recursos para los barceloneses y barcelonesas y para su bienestar".