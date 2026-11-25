El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), interviene durante la reunión de ministros de Exteriores en el 11 Foro Regional UpM, a 25 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha atribuido la presión migratoria en la isla de El Hierro durante los últimos días a la "inestabilidad política interna en Senegal, con una situación de crisis económica y también con una situación de presión desde el Sahel hacia Senegal y en menor medida también en Gambia".

Así se ha pronunciado este miércoles al ser preguntado en rueda de prensa tras participar en la cumbre anual de ministros de exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, en la que ha asegurado que el Gobierno está al lado de los canarios y está gestionando la crisis "para que remita lo antes posible".

Ha detallado que está en contacto permanente con sus homólogos senegalés, gambiano y mauritano, y ha explicado que están actuando en primer lugar a través de esta interlocución con las autoridades de estos tres países, así como con Frontex y Asuntos de Interior Inmigratorios de la Unión Europea.

También se están reforzando los dispositivos de Frontex y de las autoridades senegalesas en la zona: "Estamos ya en conversaciones con la Comisión Europea para que haya un refuerzo", ha destacado el ministro.

Ha explicado que están intentando combatir la desinformación que se está produciendo en las redes sociales en África Occidental a través de las redes sociales de la Embajada española en Senegal, la prensa local e 'influencers' locales

Albares ha detallado que están "dejando claro que nadie debe de arriesgar su vida, su futuro, su dinero, porque entrar regularmente en la UE no va a garantizar a nadie permanecer en la UE".