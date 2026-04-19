Albiol anuncia que la reparación del Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) empezará este mayo

Archivo - El Pont del Petroli de Badalona, en una iamgen de archivo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha anunciado que la reparación del Pont del Petroli de la localidad, que sufrió daños durante el temporal 'Gloria' de 2020, empezará a finales de este mayo.

"Muy contento de anunciaros que, tras 6 años de espera, a finales de mayo empieza la reparación del Pont del Petroli, uno de los principales símbolos de Badalona", escribe este domingo en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Asegura que se comprometió a que si era alcalde tiraría adelante su reforma y celebra que la reparación se vaya a producir, y avanza que sobre octubre o noviembre el puente ya estará acabado: "Muy pronto será una realidad. ¡Los compromisos se van cumpliendo!".