Albiol dice que las muertes en Badalona (Barcelona) han sido "bastante agresivas y violentas"

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, ha explicado que las muertes violentas de este domingo y de este lunes por la mañana en Badalona (Barcelona) han sido "bastante agresivas y violentas".

Así lo ha dicho en una entrevista en TV3 este martes, en la que ha detallado que el asesinato de este lunes "podría estar relacionado con el tráfico de drogas", y que el hombre encontrado muerto este martes estaba atado de manos y pies.

La muerte violenta de este domingo se produjo en un domicilio tras una agresión con arma blanca entre varias personas, mientras que el cadáver encontrado este lunes por la noche estaba en un local en el que vivía la víctima.

"Esto no es un problema de inseguridad, porque al final, cuando a alguien lo asesinan dentro de su domicilio, no es un problema de inseguridad. Son hechos excepcionales porque se producen en unas circunstancias que no son habituales", ha dicho.

Por otro lado, Albiol también ha pedido al Gobierno cambiar las leyes contra los multirreincidentes: "Lo que no puede ser es que a una persona que han detenido 15, 20, 8, 40 veces, esté en la calle".