El candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol,, durante la celebración de un acto de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha advertido de que la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica estará condicionado a "una serie de compromisos por parte de la Generalitat de Catalunya para poder quitarle de encima a la sociedad catalana impuestos" como el de sucesiones o el de patrimonio.

"Son un auténtico lastre para muchísimas familias de Catalunya", ha dicho este martes en una conferencia de Nueva Economía Fórum en Barcelona, cuya presentación ha ido a cargo del exdiputado de CiU y excandidato del PDeCat en 2023, Roger Montañola, ante toda la cúpula del PP catalán.

Albiol se ha dirigido directamente al candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, a quien ha preguntado "si le parece justo" que se tenga que pagar por la donación de una vivienda, por ejemplo de padres a hijos, y a quien ha instado a trabajar conjuntamente para revertirlo.

"No es razonable que en Catalunya sigamos siendo, probablemente, el único territorio donde se paga el impuesto de patrimonio mientras que Baleares o Andalucía aplican bonificaciones del 99%. A mí no me parece razonable", ha sostenido.

INFRAESTRUCTURAS Y PGE

El candidato también ha hablado sobre infraestructuras y ha abierto la puerta a plantear un debate sobre la recuperación de los peajes: "Catalunya está libre de peajes en el Estado. Fantástico, el mantenimiento no lo está haciendo nadie".

En este sentido, ha considerado "razonable que si alguien tiene que pagar por el mantenimiento sean quienes utilizan la infraestructura".

Asimismo, también se ha referido a los problemas en la red de Rodalies, que ve como una afectación a la economía porque "impide que muchos trabajadores puedan llegar" a sus puestos de trabajo, y ha apuntado a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así, ha asegurado que la solución para mejorar el servicio no es su traspaso a la Generalitat, sino que el Estado "pueda invertir en el mantenimiento" teniendo las cuentas aprobadas.

Preguntado por informes que apuntan a que las inversiones por parte del Estado en Catalunya, también cuando ha gobernado el PP, no se han ejecutado, Albiol ha defendido que "cuando gobernaba el PP hace ya ocho años y pico las principales inversiones en que se comprometió con Catalunya se sacaron adelante".

"Seremos los primeros, yo, humildemente desde mi posición, y mis compañeros que sean diputados, en apretar para que aquellas inversiones que son necesarias una vez tengamos presupuestos se ejecuten en Catalunya", ha agregado.

LEY DE AMNISTÍA

Por otra parte, preguntado por qué el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, promete derogar la ley de amnistía si gobierna aunque no tendrá efecto, Albiol ha respondido que, aunque la voluntad del PP es que no se vuelvan a producir los episodios de 2017, cree que no se repetirán y, por tanto, "no es una urgencia ponerse con este tema".

"A nosotros no nos verán perder ni un minuto en temas que ya hace 10 años nos costaron muchos disgustos y que creo que la mayor parte de la sociedad catalana ha superado", ha afirmado.

En cuanto al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha subrayado que en el PP no están de acuerdo con que pueda regresar, pero que respetan las decisiones judiciales: "No la compartimos, pero vamos a mirar al presente y al futuro".