El alcalde de Figueres (Girona) lamenta el "fallo del sistema" por no proteger a la mujer asesinada

Archivo - El alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

GIRONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Figueres (Girona), Jordi Masquef, ha lamentado el "fallo del sistema" por no haber protegido como debía ser a la mujer que murió asesinada este martes a manos de su expareja en la plaza Josep Tarradellas, ya que el hombre ya había sido detenido hasta en dos ocasiones esta semana y tenía una orden de alejamiento de 250 metros sobre ella.

"Nos tenemos que preguntar también si este fallo del sistema también es una consecuencia de esta falta estructural de recursos que venimos denunciando desde hace mucho tiempo las administraciones locales", ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles tras encabezar un minuto de silencio en el municipio.

Los hechos sucedieron sobre las 15 horas del mediodía de este martes en la plaza Tarradellas, donde el hombre presuntamente mató a puñaladas a la mujer, después de que este lunes fuera detenido por los Mossos d'Esquadra y condenado a 6 meses por malos tratos a su expareja.

El alcalde ha expresado sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, una mujer de 33 años, y ha explicado que ha mantenido una conversación con la madre de ella: "Como ayuntamiento nos sentimos solos e impotentes", ha lamentado.

En este sentido, Masquef ha avanzado que el consistorio se personará como acusación popular para ser la "punta de lanza" de esta lucha y que esta situación no se vuelva a repetir en el municipio, ha expresado.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo "ejemplar" de la policía catalana y de la Guàrdia Urbana de Figueres por haber arrestado al hombre hasta en dos ocasiones y haberlo puesto a disposición judicial, y ha llamado a la reflexión para comprobar qué ha fallado y qué es necesario modificar del sistema para que esto no vuelva a suceder.