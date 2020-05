La alcaldesa accidental de Badalona propone seguir hasta tener un candidato de consenso de izquierdas

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa accidental de Badalona, Aïda Llauradó (Badalona en Comú), ha propuesto este lunes prorrogar su cargo para que los partidos de izquierdas tengan "más tiempo para negociar y evitar que Xavier García Albiol (PP) sea alcalde".

Así lo explican en un comunicado a falta de un día para que se celebre el pleno de investidura, sin que de momento haya un candidato de consenso ante "la incapacidad política de los grupos de progreso" para alcanzar un acuerdo de consenso.

Por ello, Badalona en Comú apuesta por prorrogar la Alcaldía accidental de Llauradó, invistiendo a la primera teniente de alcalde, para que se alcance un acuerdo "amplio, de gobierno y de Alcaldía, y tras ello, hacer el relevo para investir el nuevo alcalde o alcaldesa".

"Si hubiera un acuerdo político para la Alcaldía, Badalona en Comú Podemos formaría parte de éste y lo votaría favorablemente en el pleno", destacan, asegurando que Llauradó se compromete a pasar el relevo cuando haya un candidato de consenso.

Así, piden al resto de fuerzas de izquierdas que actúen con generosidad y responsabilidad y trabajen para lograr un acuerdo de consenso "amplio y dialogado, sin la urgencia que impone tenerlo que hacer antes del pleno del martes".

"Actualmente no hay un acuerdo sobre la mesa, esto significa que Albiol es alcalde, y no lo debemos permitir en ningún caso. Si esto es así será responsabilidad de los que no han hecho posible un acuerdo", ha zanjado Llauradó.