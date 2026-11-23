El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, , durante la celebración de un acto de campaña - LORENA SOPENA / Europa Press

GIRONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el escaño por Girona que el PP aspira a conseguir en estas elecciones generales será "el diputado del cambio" político en España.

Lo ha dicho en un acto en Girona junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y la candidata al Congreso Diana Moya, donde ha subrayado que algunas encuestas dan al PP un escaño en esta provincia mientras que otras no se lo dan "por poco".

Por ello, Fernández ha pedido el voto a personas que son "afiliados o no, de izquierdas o de derechas" y ha asegurado que Diana Moya "va a ser la interlocutora clave de los asuntos de Girona ante el nuevo gobierno de España".

"Le conviene a Girona tener un diputado con interlocución directa con quien va a ser el futuro presidente del gobierno del España", ha sostenido.

"EL TONTO TURISMOFÓBICO"

El líder del PP catalán también se ha referido al turismo, sector económico de especial relevancia en la provincia de Girona, y ha cargado contra "el tonto turismofóbico" que, dice, pretende destruir este sistema económico.

"Ante los discursos turismofóbicos de aquellos que les acusan de no sé qué (a los empresarios del sector), nosotros desde el PP somos la única formación política que defiende su trabajo, su honorabilidad y que son esenciales para nosotros", ha zanjado.

MOYA PIDE CONCENTRAR EL VOTO

Por su parte, Diana Moya ha criticado que "Girona ha sido la gran olvidada del 'sanchismo'" y ha afirmado que la provincia tiene necesidades que ni PSC, ni Junts ni ERC han sabido resolver.

"Estoy convencida de que, después de ocho años de una política y una gestión nefasta, la mayoría de los gerundenses no quieren conceder a Sánchez la impunidad política total", y ha pedido concentrar el voto en el PP a cambio de su compromiso con Girona en el Congreso.