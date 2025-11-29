Alejandro Fernández (PP) afirma que Illa "se ha comido la agenda política" de sus antecesores

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "se ha comido la agenda política de sus antecesores" y ha criticado que en algunos elementos como la vivienda o los impuestos, según él, sigue dependiendo de ERC y los Comuns.

Así se ha expresado este sábado desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde ha participado en el aacto 'Vallès occidental: impulsant el creixement i la competitivitat', organizado por el PP, en el que también han intervenido el presidente del PP de Sant Cugat, Álvaro Benejam, y el secretario general del partido en la provincia de Barcelona, Josep Tutusaus.

Fernández ha asegurado que Illa está subiendo los impuestos e interviniendo el mercado de la vivienda "más si cabe" lo que, dice, está haciendo prácticamente imposible poner vivienda en alquiler, textualmente.

Además, también ha criticado los datos de calidad educativa: "No solamente no ha sido capaz de darle la vuelta, son cada vez peores", ha sostenido.

Así, ha dicho que el PP es la "única formación política que tiene un programa económico acorde con los tiempos y, además, racional".

SITUACIÓN EN CATALUNYA

Ha hecho un balance de la política llevada cabo en Catalunya en los últimos años y ha dicho que pese a ser, según él, una de las regiones europeas con más posibilidades, "lleva una década recorriendo un camino muy peligroso".

En este sentido, ha citado diversas cuestiones que, dice, "han ido minando y destruyendo la competitividad de la economía catalana".

Ha apuntado que la presión fiscal es "absolutamente confiscatoria" y ha criticado que Catalunya, según él, tenga el tramo autonómico de IRPF más alto y que haya 15 impuestos propios, y ha tachado algunos de ellos de vergonzosos en inmorales.

También ha señalado una política de vivienda "catastrófica" y ha remarcado que no se protege al propietario y no se da facilidades a los constructores, en sus palabras, y ha reclamado mayor colaboración públicoprivada.

Además, ha pedido recuperar la capacidad de "organizar grandes acontecimientos internacionales" ante lo que ha calificado de la cultura del no a todo.

CORDONES SANITARIOS

Por otra parte, se ha referido a la cuestión de los cordones sanitarios y ha defendido que son "el único partido político del arco catalán" que no cree en ellos.

"Nosotros creemos que en democracia hay que hablar con todo el mundo y creemos que no se puede aislar por una ideología concreta", ha explicado, y ha señalado que el resto de partidos, en sus palabras, se pasan el día pidiendo que hay que ilegalizar a otro.

"Nosotros evidentemente nuestras barreras son la ley, la constitución, nuestros principios y valores pero no le andamos poniendo a la gente carnet de demócrata", ha zanjado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Sobre las elecciones municipales, convocadas para el 2027, cree que su partido va a "dar un salto admirable" después de, según él, de haber estado a punto de desaparecer en Catalunya.

Por ello, ha querido agradecer el apoyo a los afiliados y simpatizantes que han dado apoyo a los líderes del PP en "cada uno de los municipios".