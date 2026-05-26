Alejandro Fernández presentará su candidatura para volver a liderar el PP en Catalunya

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante una acto en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciado este martes que presentará su candidatura a la reelección en el congreso del partido que tendrá lugar el próximo 27 de junio, y ha asegurado que lo hace "con más ilusión que nunca".

"Voy a presentar mi candidatura para continuar presidiendo el PP de Catalunya, porque queremos continuar creciendo, y queremos trasladar a la ciudadanía de Catalunya la alternativa que tanto necesita a la izquierda y al nacionalismo", ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales recogido por Europa Press.

Fernández ha señalado el crecimiento en votos y escaños del PP en las últimas elecciones catalanas --el grupo pasó de 3 a 15 diputados en el Parlament en 2024-- y ha asegurado que aspira "a muchísimo más".

Asimismo, ha defendido que quiere "garantizar desde Catalunya el cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

CONGRESO EL 27 DE JUNIO

Fernández ha recogido así el guante del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien, tras la Junta Directiva del PP de Catalunya este sábado en Barcelona, le animó a presentarse a la reelección en un congreso que llega con una "exhibición de unidad".

El pasado día 18, Feijóo puso fecha al cónclave del PP catalán, un congreso que se celebró por última vez hace más de siete años, en noviembre de 2018, y que estaba pendiente desde el año 2022.

Fernández será previsiblemente reelegido como presidente del partido en Catalunya tras superar, según fuentes populares, las desavenencias con la cúpula del PP que han marcado las relaciones entre ambas direcciones en los últimos años.